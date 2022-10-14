الألعاب المختلفة.. عودة الروح والشغف إلى المدرجات الرياضية

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رغم أن كرة القدم في المملكة، تعتبر الرياضة الأكثر شهرة، إلا أنه في السنوات القليلة الأخيرة، حظت الألعاب المختلفة بشغف جماهيري كبير، وأصبحت لها جماهيرها الخاصة التي تتابعها باستمرار في المدرجات.

وشهدت عدد من الصالات الرياضية تفاعل على مستوى الإعلام والجماهير، خاصة في كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، وهذا يأتي بالتزامن مع قرب انطلاق دورة الألعاب السعودية الأولى، في أكبر حدث رياضي وطني يمتد من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2022، وهذا الحدث سيعزز أيضًا من متابعة الألعاب المختلفة على مستوى المملكة.

ورغم التفاعل الجماهير في الصالات الرياضية وتفاعلها مع محبي الألعاب المختلفة، إلا أن الاهتمام في تلك الألعاب ليس بالمأمول رغم تحقيقها عدد من الإنجازات الرياضية خارجيا آسيويا وعربياً وخليجيًا.

ورغم التطور في النقل التلفزيوني لهذه الألعاب في الفترة الأخيرة، لكن تبقى غياب الرعاة والاستثمار، والمرافق الرياضية أيضًا، والتنظيم على صعيد الألعاب المختلفة، يقابله امتعاض جماهيري من عدم الاهتمام لهذا التواجد والحضور، حيث أنها هي رأس مال الألعاب الرياضية.

الشغف الجماهيري

وشهد هذا الموسم مدرّجات صالة رعاية الشباب بجدة حضور جماهيري غفير في اللقاء الذي جمع الأهلي والاتحاد، ضمن الدوري الممتاز لكرة السلة، والذي انتهى بانتصار الفريق الأهلاوي، وهذه الحالة هي امتداد لتميز جماهير المنطقة الغربية في الحضور الغفير بمختلف الألعاب وبالتحديد جماهير الأهلي.

وفي الساحل الشرقي كانت كرة اليد تمتلك شعبية كبيرة كانت محصورة بين فريقي النور ومضر، حتى أصبح هناك منافسة أقوى بعد دخول منافسين جدد أبرزهم الخليج، الذي لديه شعبية كبيرة في اللعبة.

ويعتبر هذا الموسم مختلف تماما عن المواسم السابقة في كرة اليد، وكانت البداية من خلال كأس السوبر والذي حصل عليه نادي الخليج بعد انتصاره على مضر، ليسجل هذا الموسم توافد جماهيري كبير، وينتظر النور ومضر بطولة خارجية في كأس العالم للأندية.

حضور الجماهير وشغفهم لم يقف عند كرة القدم واليد، بل شهدت كرة الطائرة تفاعلًا كبيرًا لأندية الشرقية في هذا الموسم، ليمتد التفاعل الجماهيري لكرة الطائرة بالمنطقة الشرقية وبالتحديد بعد بطولة غرب آسيا للناشئين.





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Source akhbaar24

