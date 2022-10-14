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ذكرت مصادر، أن مجموعة “بي إن سبورت” القطرية اجتذبت اهتمام عدد من المستثمرين من المملكة والولايات المتحدة.
وقالت المصادر، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركات أسهم خاصة أمريكية من بين الأطراف التي أبدت اهتماماً غير رسمي بشركة “بي إن سبورت”.
وأضافت أن المجموعة الإعلامية أفادت بأنها تدرس عدداً من الخيارات الاستراتيجية، غير أنها لم تُدلِ بالمزيد من التعليقات، لافتة إلى أن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى وليس هناك من يقين من أنها ستؤدي إلى أي استثمارات في المجموعة.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: مستثمرون سعوديون وأمريكيون يبدون اهتماماً بالاستثمار في “بي إن سبورت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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