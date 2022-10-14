مات زوجها ولم تعلم إلا بعد انقضاء أكثر من 4 أشهر.. فهل تسقط عنها العدة؟ (فيديو)

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رد الشيخ سعد الشثري، على سيدة تستفسر عن عدتها إذا لم تعلم عن وفاة زوجها إلا بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، وهل ستبدأ عدة جديدة أم أنها قد انهت عدتها بذلك.

وقال الشيخ سعد الشثري في تصريحات متلفزة عبر قناة السعودية، في برنامج فتاوى: “إذا لم تعلم الزوجة عن وفاة زوجها إلا بعد مضي عدة وفاة الزوج، وهي أربعة أشهر و10 أيام، التي كانت الواجب عليها فيهما الإحداب وترك الزينة والطيب في المنزل قد زال”.

وأكمل: “لأن المدة التي يجب عليها فيها فعل مثل هذه الأمور، قد انقضت وبالتالي قد أكتملت عدتها”.

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Source almnatiq

