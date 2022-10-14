عام / معهد العمارة و التشييد الثانوي بجازان يعلن موعد التسجيل للفصل التدريبي الثاني

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جيزان 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واس

أعلن معهد العمارة و التشييد الثانوي بمنطقة جازان، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني الإلكتروني للراغبين في التقديم على دبلوم المراقبة المعمارية الثانوي .

وأفاد مدير المعهد المهندس محرم بن علي سلطان، أن التسجيل يبدأ من الأحد 27 ربيع الأول إلى الخميس 2 ربيع الثاني، مفيداً أن التقديم يكون عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة “قبولي” https://adm.tvtc.gov.sa/registration ، مبيناً أن شروط القبول في المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (بنين فقط)، و حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة .

وأشار إلى المميزات التي يحصل عليها المتدرب وهي شهادة دبلوم معتمدة من وزارة الموارد البشرية ، وإمكانية مواصلة التدريب بالكلية التقنية في حال الحصول على الدبلوم الثانوي، ومكافأة تدريبية شهرية قدرها (800) ريال، و فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب، كما أنه يمكن للمتدرب الحصول على عضوية من الهيئة

//انتهى //

13:36ت م

0038 جيزان 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأعلن معهد العمارة و التشييد الثانوي بمنطقة جازان، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني الإلكتروني للراغبين في التقديم على دبلوم المراقبة المعمارية الثانوي .وأفاد مدير المعهد المهندس محرم بن علي سلطان، أن التسجيل يبدأ من الأحد 27 ربيع الأول إلى الخميس 2 ربيع الثاني، مفيداً أن التقديم يكون عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة “قبولي” https://adm.tvtc.gov.sa/registration ، مبيناً أن شروط القبول في المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (بنين فقط)، و حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة .وأشار إلى المميزات التي يحصل عليها المتدرب وهي شهادة دبلوم معتمدة من وزارة الموارد البشرية ، وإمكانية مواصلة التدريب بالكلية التقنية في حال الحصول على الدبلوم الثانوي، ومكافأة تدريبية شهرية قدرها (800) ريال، و فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب، كما أنه يمكن للمتدرب الحصول على عضوية من الهيئة السعودية للمهندسين .//انتهى //13:36ت م0038 www.spa.gov.sa/2392334 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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