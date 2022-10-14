شكرا لقرائتكم مناطق ومواقع لا يجوز اكتساب ملكيتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت منصة “إحكام” المناطق والمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات. وأوضحت على حسابها على تويتر أن حدود الحرمين الشريفين وحرم الحدود والمشاعر المقدسة وقمم الجبال والأراضي الساحلية والمحميات الوطنية وأراضي المراعي والغابات وأراضي المتنزهات البرية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي ومحميات الحياة الفطرية لا يجوز اكتساب ملكيتها. الأملاك العامة وكذلك لا يجوز تملك مواقع الأملاك العامة الصادر بها صكوك ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها والمرافق والخدمات العامة، ومسارات ومحطات الكهرباء ومواقع الخامات المعدنية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة والمواقع الأثرية ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض ضمن نطاق منع التملك. وإحكام هي الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة.