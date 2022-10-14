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شكرا لقرائتكم خاصية جديدة من تويتر رهن التجريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وكالة تعليق الدراسة بالتعاون مع مدير مبيعات تويتر في كونكت أدز السعودية
، باعتباره مهتمًا بالتسويق، عن أول تغريدة يتم تحريرها من حسابين في تويتر داخل المملكة.
طريقة الخاصية
وكتب مدير مبيعات تويتر في كونكت أدز السعودية عبر حسابه بتويتر إن الخاصية لا تزال في فترة التجربة، وفي حال تم تفعيلها في الحسابات، ستظهر بجوار خيارات الصور والتصويت والموقع الجغرافي. وتابع: “ثم ستظهر للشريك في التغريدة في صندوق الرسائل الخاصة ويمكن حينها حذف التغريدة/ الدعوة للمشاركة”. كما أضاف أنه من الشروط أيضًا أن يتابع الحسابان بعضهما البعض.
بدون أخطاء
علق أحد المتابعين أنها خاصية بلا أخطاء.
طلب للشرح
وطالب معلق بمزيد من الشرح ليفهم بصورة أوضح عن الخاصية الجديدة.
إعجاب كبير
فيما توالت الإعجابات من المتابعين بالخاصية وما أضافته على تويتر.
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام