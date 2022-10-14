شكرا لقرائتكم خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تحديث البيانات

التوجه إلى البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365.

الضغط على “تفاصيل الطلب”.

ثم “الإفصاح عن الدخل”

عقب ذلك يتم الضغط على “إضافة دخل” حيث يُمكن إضافة تفاصيل الدخل للمستفيد والتابع.

الضغط على “حفظ”.

رسائل نصية

الرياض - محمد الوسيري - دعا برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق، المستفيدين الذين لم يفصحوا في الدفعات السابقة، للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري، بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.وتتمثل خطوات تحديث البيانات لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، للإفصاح عن الدخل فور حصول أي تغيير في:وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أهمية الإفصاح، لافتًا إلى أن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات. وأوضح أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر.