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شكرا لقرائتكم خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - دعا برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق، المستفيدين الذين لم يفصحوا في الدفعات السابقة، للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري، بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.
تحديث البياناتوتتمثل خطوات تحديث البيانات لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، للإفصاح عن الدخل فور حصول أي تغيير في:
- التوجه إلى البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365.
- الضغط على “تفاصيل الطلب”.
- ثم “الإفصاح عن الدخل”
- عقب ذلك يتم الضغط على “إضافة دخل” حيث يُمكن إضافة تفاصيل الدخل للمستفيد والتابع.
- الضغط على “حفظ”.