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شكرا لقرائتكم نصائح ذهبية للمرأة العاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شددت مستشارة موارد بشرية على ضرورة أن ترسم المرأة حدودًا وأطرًا لنفسها داخل بيئة العمل منذ البداية.
أطر التعامل
وقالت دعاء ميرة -مستشارة في إدارة الموارد البشرية- في لقاء مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية: إن المرأة يجب أن تكون حازمة في تحديد أطر التعامل منذ البداية، لا يعني أني مكنت أو دعمت أن لا يوجد قيود، أن لا يوجد مبادئ لا بد أن أرسم الحدود. وأشارت ميرة إلى أن المرأة تعمل بهدف الإنتاج والتأثير في المجتمع، فلا بد أن أضع الحدود الحازمة تجاه زملاء العمل.
لا تهاون
وأكدت مستشارة الموارد البشرية على عدم التهاون من الجنسين في مسألة التحرش
، فهذه مشكلة شائكة في جميع القطاعات بلا استثناء، لافتة إلى أنها تتكلم بشفافية للتوعية. وأوضحت ميرة أن حجم التحرش موجود في كافة الأماكن العامة سواء لفظي أو بدني أو سلوكي، مشددة على ضرورة أخذ هذه الأمور بجدية وجرأة ونصل إلى الجهة المسؤولة داخل المنشأة وندعم الضحية بكل الطرق الممكنة، مشيرة إلى وجود قوانين تجرم هذه السلوكيات الخطيرة. من جانب آخر، لفتت المستشارة ميرة إلى أنه يجب أن تتفهم المرأة طريقة تفكير الجنس الآخر، حتى نصل للانسجام ونبدأ نحقق الهدف الأساسي من العمل وتحقيق الإنتاج، فهي مسألة وعي.