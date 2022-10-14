شكرا لقرائتكم حساب المواطن: لا يفصح عن دخل التأهيل الشامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365، أنه لا يتم الإفصاح عن دخل ( التأهيل الشامل) من ضمن الدخل. وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول إمكانية الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل، جاء فيه: هل إعانة التأهيل الشامل يعتبر دعمًا ويتم الإفصاح عنه؟. مكافأة الطلاب من ناحية أخرى، أكد حساب متابعات الخليج 365 أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفيه “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” والإفصاح عن المكافأه الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.