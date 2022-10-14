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حساب المواطن: لا يفصح عن دخل التأهيل الشامل

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شكوى من تصوير معلمة الروضة للطالبات

الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365، أنه  لا يتم الإفصاح عن دخل ( التأهيل الشامل) من ضمن الدخل. وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول إمكانية الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل، جاء فيه: هل إعانة التأهيل الشامل يعتبر دعمًا ويتم الإفصاح عنه؟.

مكافأة الطلاب

من ناحية أخرى، أكد حساب متابعات الخليج 365 أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفيه “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” والإفصاح عن المكافأه الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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