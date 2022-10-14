الرئيس الباكستاني يقلِّد أمين رابطة العالم الإسلامي وسام “هلال باكستان”

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قلَّد رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور العيسى، وسامَ “هلال باكستان” أحد أهم الأوسمة.

وجرت مراسم التقليد في القصر الرئاسي بإسلام آباد، وذلك تقديراً لجهود الدكتور العيسى البارزة في نشر رسالة السلام، وفي مكافحة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه ديننا الإسلامي الحنيف، إضافةً إلى دوره العالمي في تعزيز الحوار والوئام بين اتباع الحضارات والأديان.

ويعد وسام “هلال باكستان” ضمن أهم الأوسمة المدنية لجمهورية باكستان الإسلامية، ويُمنح من قِبل رئيس الجمهورية تكريماً للشخصيات التي قدمت إسهامات إسلامية وإنسانية.





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Source akhbaar24

