وكيل”وزارة الصناعة”: المملكة تهتم بالاستدامة .. ونتوقع ارتفاع الطلب على الأسمنت في الفترة المقبلة

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قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني، مساعد بن عبدالعزيز، إنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الأسمنت في الفترة المقبلة.

وأرجع “عبدالعزيز” هذا التوقع إلى حجم المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، مما سيزيد من ضرورة بذل مجهود أكبر؛ للحد من انبعاثات الكربون الناتجة من صناعة الأسمنت.

وأكد أن المملكة تهتم بشكل كبير بالاستدامة البيئية التي تعد إحدى ركائز “رؤية المملكة 2030″، خاصة صناعة الأسمنت لكونها من الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، وتسهم في إطلاق ما يقدر بنحو 8 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

ونوه بأن الوزارة أجرت دراسة عن “قطاع الأسمنت”، مشيرا إلى أن هذه الدراسة أوصت بإنشاء مركز أبحاث مشترك بين القطاعات الصناعية بالتعاون مع الجامعات؛ لتطوير صناعات خضراء لعدة صناعات تشمل: الأسمنت وصناعات أخرى مثل الفوسفات والألومنيوم.

يذكر أن هذه التصريحات جاءت خلال ورشة عمل “إزالة الكربون من الأسمنت في المملكة”، التي نظمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST، بحضور رؤساء تنفيذيين وممثلي شركات قطاع الأسمنت وعدد من الجهات الأخرى.



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Source akhbaar24

