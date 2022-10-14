ارتفاع أسعار الذهب العالمية.. وسعر الأونصة يسجل 1668 دولار

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سجلت أسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.2%.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1668.46 دولار للأونصة، بينما انخفضت الأسعار بنسبة 1.6% خلال الأسبوع الماضي.

ويرجع السبب في ارتفاع أسعار الذهب هو تراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 1666.80 دولار، وفقا لـ”رويتر”.

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Source almnatiq

