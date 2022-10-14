︎ . المناطق_متابعات ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنه للمرة الأولى تمتنع دولة عضو بالاتحاد الأوربي عن التصويت لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وكشفت الصحيفة أن دولة بلجيكا امتنعت عن التصويت لفرض عقوبات على روسيا. على جانب آخر أكدت تقارير غربية أن الاتحاد الأوروبي يعتقد بأن موقف أنقرة الحيادي بشأن أوكرانيا يعرقل تقدم الانضمام إلى التكتل. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر أول دولة بـ”الاتحاد الأوربي” تمتنع عن التصويت لفرض عقوبات جديدة على روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.