سيارة كروس أوفر جديدة من “شفروليه” .. وهذه مواصفاتها

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أزاحت “شفروليه” االستار عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة، التي تأتي تحت مسمى “Trax” بمظهر عصري مختلف عن سيارات “Trax” السابقة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل يبلغ طوله 4 أمتار و53 سنتيمترا، وعرضه 182 سم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة فيه 1560 لترا، ويمكن زيادة هذه السعة من خلال طيّ الصف الخلفي من المقاعد.

وتتميز السيارة بانحناءات مميزة في جميع جهاتها، بجانب امتلاكها فتحات هوائية كبيرة، الأمر الذي يجعلها أقل مقاومة للهواء، كما تمتلك السيارة عجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 17 و19 إنشا، وتبلغ المسافة بين محوري العجلات فيها 270 سم.

ويحتوي الهيكل على مصابيح أمامية ضيقة وأخرى تعمل بأحدث تقنيات LED، كما تتمتع السيارة بعدة أنظمة متطورة منها نظام التحكم الآلي بالمسار في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء.

وجهزت “شفروليه” سيارتها أيضا بمقاعد ذات أنظمة تدفئة وتبريد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات، وشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في المنتصف بمقاس 11 بوصة، وكاميرات أمامية وخلفية.

يذكر أن هذه السيارة تعمل بعدة أنواع من المحركات منها محركات توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 179 حصانا، وأخرى توربينية بسعة 1.2 لتر وعزم 139 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.4 لتر وعزم 157 حصانا.





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Source akhbaar24

