دعوى ضد “توتال” الفرنسية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بأوكرانيا

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رفعت جمعيتان في باريس شكوى ضد مجموعة الطاقة الفرنسية “توتال إنيرجيز”، تتهمها فيها بالتواطؤ في جرائم حرب في الحرب الروسية على أوكرانيا.
وذكرت الجمعيتان وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، أن شركة “توتال” استمرت باستغلال حقل في روسيا وسمحت بإنتاج وقود استخدمته طائرات روسية مشاركة في الحرب.
ورفعت جمعية داروين كلايمكس كواليشن الفرنسية، وجمعية رازوم وي ستاند الأوكرانية؛الدعوى أمس (الخميس)، إلى المدعي العام الوطني في قضايا مكافحة الإرهاب المختص في جرائم الحرب.
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Source akhbaar24
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