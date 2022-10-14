مقتل 5 أشخاص وإصابة أخرون في حادث إطلاق نار عشوائي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

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لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أخرون في حادث إطلاق نار وقع بمدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الأميركية.
وأوضحت مصادر أمنية أن مسلح فتح النار بشكل عشوائي فجأة أثناء سيره في المدينة، في المقابل نفذت الشرطة عملية مطاردة واسعة النطاق، أغلقت خلالها جزءا من المدينة وألقت القبض على المهاجم- وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”-.
وأكدت المصادر أن صاحب واقعة إطلاق النار شاب في سن المراهقة ، وكان يحمل مسدساً كبيراً.
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Source almnatiq
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