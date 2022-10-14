تدشين أول جمعية للثروة الحيوانية بالمدينة

تم تدشين أول جمعية تعاونية خاصة بالثروة الحيوانية في المدينة المنورة والمنطقة الغربية في مقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير وتأهيل ونماء في قطاع الثروة الحيوانية على الصعيد الداخلي والخارجي وتوفير وتطوير جميع الاحتياجات الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية.

وتهدف الجمعية إلى إنشاء قاعدة بيانات المستفيدين من خدمات الجمعية للمساهمة في تنظيم الحركة التعاونية بينهم، إضافة إلى إنشاء العيادات البيطرية المتخصصة ثابتة ومتنقلة ضمن معاير السلامة والجودة للخدمات ورفع مستوى الجودة المنتج والتسويق له وتوفير الاعلاف وثابت الاسعار وخدمات الاشراف الدوري للمربيين وتنويع الاستثمار .