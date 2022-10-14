تدشين أول جمعية للثروة الحيوانية بالمدينة

وتهدف الجمعية إلى إنشاء قاعدة بيانات المستفيدين من خدمات الجمعية للمساهمة في تنظيم الحركة التعاونية بينهم، إضافة إلى إنشاء العيادات البيطرية المتخصصة ثابتة ومتنقلة ضمن معاير السلامة والجودة للخدمات ورفع مستوى الجودة المنتج والتسويق له وتوفير الاعلاف وثابت الاسعار وخدمات الاشراف الدوري للمربيين وتنويع الاستثمار .
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