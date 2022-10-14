︎
.
أكد جيش كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة)، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.
وشدد الجيش الكوري الشمالي على أنه اتخذ إجراءات عسكرية مضادة قوية، بعد تدريبات إطلاق لنيران المدفعية من كوريا الجنوبية.
وأدرجت سول 15 فرداً كورياً شمالياً و16 مؤسسة تشارك في تطوير الصواريخ بالقائمة السوداء، حيث تعتبر هذه الخطوة أولى عقوبات من جانب واحد على بيونج يانج منذ قرابة 5 سنوات.
بدوره أشار مجلس الأمن القومي بكوريا إلى أن ممارسات كوريا الشمالية بمثابة انتهاك لاتفاق عسكري ثنائي يحظر الأعمال العدائية في المنطقة الحدودية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً.. وجارتها الجنوبية ترد بعقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.