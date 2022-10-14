“فرز الوحدات العقارية”: معالجة الطلب المُقدم من المستفيد تستغرق 7 أيام

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أكد برنامج “فرز الوحدات العقارية”، أن العمل على طلب فرز الوحدة العقارية يستغرق 7 أيام عمل، على أن تحال المعاملة بعد قبولها لكتابة العدل لإصدار الصكوك.

وبيّن البرنامج، أن الوحدات تفرز حسب رخصة البناء بحيث يتم توضيح كل وحدة والأجزاء الخاصة بها وأيضاً تُوضح الأجزاء المشتركة بالعقار.

ونوه إلى أن خدمة فرز الوحدات تعمل على تقسيم مبنى أو مجمع تجاري إلى عدة وحدات عقارية، يتم من خلالها حصر كافة البيانات المتعلقة بالعقار المفرز ونصيب كل مُستفيد من الأرض.



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Source akhbaar24

