“السديس” يتفقد الخدمات المقدمة للزوار بممر السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه

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تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، ممر باب السلام في رحاب المسجد النبوي حيث رافقه عدد من وكلاءه وقيادات الوكالة.

وأشاد الشيخ “السديس”، بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبي الوكالة من خدمة وأداء وتسهيل وتنظيم إدارة الحشود بالتزامن مع موسم العمرة 1444هـ.

جاء ذلك خلال تفقده الممر أثناء زيارته للمسجد النبوي والوكالة؛ لضمان تقديم كافة الخدمات بجودة عالية لزوار المسجد النبوي.





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Source akhbaar24

