“الجدعان”: جائحة “كورونا” والتوترات الجيوسياسية أثرت على أمن الغذاء والطاقة

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المخاوف المُتعلقة بـجائحة “كورونا” ومتغيراتها والتوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والطاقة. جاء ذلك خلال مشاركة “الجدعان” في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في العاصمة الأمريكية واشنطن. ونوه إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية، مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة “G20” لتحديات أمن الطاقة والغذاء وحماية الفئات الأكثر ضرراً.

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