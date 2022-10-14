مستجدات غـزو روسيا.. موسكو تُجلي المدنيين من خيرسون وكييف تقصـف بيلغورود

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بدأت السلطات الروسية في إجلاء السكان من بعض مناطق خيرسون في ظل اشتداد المواجـهات العسكرية مع القوات الأوكرانية، حيث تزامن ذلك مع استهداف القصـف الأوكراني لبعض الأهداف داخل مدينة بيلغورود الروسية.

روسيا تدعو السكان لمغادرة خيرسون

دعا الحاكم الروسي الجديد لإقليم خيرسون فلاديمير سالدو، السكان إلى أخذ أطفالهم ومغادرة منازلهم حفاظاً على سلامتهم، وسط توقعات بوصول أول مجموعة منهم إلى إقليم روستوف الروسي اليوم (الجمعة).

وقررت قيادة خيرسون منح عائلات الإقليم خيار السفر إلى مناطق أخرى من الاتحاد الروسي للراحة والدراسة، فيما يستهدف الإجلاء من يعيشون على الضفة الغربية لنهر دنيبرو وعاصمة الإقليم.

تفجـير مستودع ذخائر في بيلغورود الروسية

أكد حاكم إقليم بيلغورود في روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، وقوع تفجـير لمستودع ذخـائر في الإقليم نتيجة قصـف أوكراني.

وقال غلادكوف، إن القصـف استهدف مستودعاً للذخـائر في إحدى قرى الإقليم، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط قتلـى أو جرحـى.

زيلينسكي يطالب بعزل روسيا دبلوماسياً

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركاء الغربيين من جديد للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده، داعياً إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لعزل روسيا دبلوماسياً.

واستبعد زيلينسكي مرة أخرى إجراء محادثات مع روسيا، مطالباً بعزل الاتحاد الروسي دبلوماسياً حتى يعرف المجتمع الروسي ويدفع ثمناً

باهظاً للغـزو.

الناتو يراقب التدريبات النووية الروسية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيراقب عن كثب التدريبات النووية الروسية المقبلة، لكنه لن يذعن أو يتخلى عن مساندة أوكرانيا بسبب تهديدات موسكو النووية المستترة.



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Source akhbaar24

