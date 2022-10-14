مقتـل 6 بينهم شرطي في إطلاق نار في نورث كارولاينا

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قالت محطة تلفزيونية تابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز نقلا عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون إن الشرطة في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية تتعامل مع حـادث إطلاق نار وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس وخلف ستة قتـلى بينهم ضابط شرطة.

وذكرت شرطة رالي على تويتر أنها موجودة في الموقع وحثت السكان على البقاء في منازلهم. ولم تكشف التغريدات عن عدد القتـلى.

وأفادت المحطة التابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز أن من المعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار مراهق أبيض يحمل مسدسـا كبيرا، مضيفة أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.



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Source akhbaar24

