مدير الأمن العام يزور جناح وزارة الداخلية في “جيتكس 2022” بدبي (صور)

︎ . المناطق_متابعات زار مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أمس (الخميس)، جناح وزارة الداخلية المُشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022، المقام في دبي تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”. واستعرضت وزارة الداخلية في مشاركتها بالمعرض جهود منصة “أبشر” خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2022م بتنفيذ 21.5 مليون عملية إلكترونية؛ وذلك بمعدل تجاوز 79 ألف عملية يومياً. وتقدم المنصة نحو 350 خدمة إلكترونية يستفيدُ منها أكثر من 26 مليون هوية رقمية، حيث أصدرت وجدَّدت 846 ألف جواز سفر سعودي، كما أصدرت وجدَّدت 5 ملايين إقامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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