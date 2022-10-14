شكرا لقرائتكم خبر عن نجمها الحائلي.. مفاجأة من العيار الثقيل في عودة سانتو إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عودة سانتو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة حسب ما تم تداوله مؤخرًا.

وفي سياق ذلك فقد أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، على تلقي البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق اتصالات مكثفة من من مسؤولي نادي وولفرهامتون للعودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة هذا النادي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفتي "ديلي ميل" و"ذا اتليتيك"، فإن سانتو قرر مغادرة دوري روشن للرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك من خلال تولي المهمة الفنية لنادي ولفرهامبتون بعد أن قضى ثلاثة أشهر داخل الأصفر.

وبحسب ما قاله أنمار الحائلي خلال تصريحات أدلى بها إلى برنامج "أكشن مع وليد": "بالطبع حصل نونو سانتو على مكالمات من قبل مجلس إدارة ولفرهامبتون، ولكن المدرب ملتزم معنا بعقد ومشروع لمدة سنتين قادمتين".

وأكد الحائلي على أن العالمي لن يفرط في خدمات سانتو مهما حدث، وسيظل مع الفريق إلى نهاية عقده في صيف 2024.



ماذا قدم سانتو مع الإتحاد السعودي

وخاض سانتو مع سبع مباريات بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023، نجح في الخروج بثلاث نقاط من أربع مباريات وتعادل في ثلاثة، دون أي خسارة ليتواجد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.