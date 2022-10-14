شكرا لقرائتكم نصائح لمبادرات جميلة بين الزوجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه الاستشاري الأسري د. عبدالله السلمان نصيحة مهمة للزوج والزوجة لتدوم المحبة والعشرة والسكينة في المنزل. وقال السلمان، في تغريدة عبر “تويتر”: “التعبير عن الحب والاشتياق بين الزوجين ليست مرتبطة بفترة معينة؛ بل في كل مراحل العمر”. مبادرات جميلة وأضاف مثالًا على ذلك “المبادرات الجميلة من الزوج بتجديد الود والحب بكلمات حلوة ورسائل نابعة من القلب ولو كانت قصيرة ” أحبك، اشتقت لك، فديتك، استمتع بالجلوس والسفر معك .. “. وختم د. عبدالله السلمان بقوله: “ولا تستغرب الزوجة وتقول: وش ورا هالكلمات؟”.