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شكرا لقرائتكم أنواع السلاحف البحرية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنواع السلاحف البحرية المسجلة في المياه الإقليمية للمملكة، والتي تدخل ضمن 7 أنواع حول العالم.
أبرز السلاحفونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق أبرز السلاحف البحرية المسجلة بالمملكة وهي: – السلحفاة الخضراء – السلحفاة صقرية المنقار – السلحفاة كبيرة الرأس – السلحفاة جندية الظهر – السلحفاة الزيتونية
5 أنواع بالمملكةوأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن هناك نحو 7 أنواع من السلاحف البحرية فقط حول العالم تجوب البحار والمحيطات. وبيّن مركز الحياة الفطرية، أن هناك 5 أنواع من السلاحف البحرية موجودة في المياه الإقليمية للملكة، وهو ما يمثل ثروة بحرية.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام