شكرا لقرائتكم أنواع السلاحف البحرية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنواع السلاحف البحرية المسجلة في المياه الإقليمية للمملكة، والتي تدخل ضمن 7 أنواع حول العالم. أبرز السلاحف ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق أبرز السلاحف البحرية المسجلة بالمملكة وهي: – السلحفاة الخضراء – السلحفاة صقرية المنقار – السلحفاة كبيرة الرأس – السلحفاة جندية الظهر – السلحفاة الزيتونية 5 أنواع بالمملكة وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن هناك نحو 7 أنواع من السلاحف البحرية فقط حول العالم تجوب البحار والمحيطات. وبيّن مركز الحياة الفطرية، أن هناك 5 أنواع من السلاحف البحرية موجودة في المياه الإقليمية للملكة، وهو ما يمثل ثروة بحرية.