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شكرا لقرائتكم لقطات مؤثرة للقاء صديقين فرقتهما الوظائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - انتشر على موقع تويتر فيديو مؤثر لصديقين فرقتهما الوظائف حيث يعمل أحدهما في مكة المكرمة والآخر في الرياض.
مفاجأة صديقهووثق الفيديو الذي رصدته “متابعات الخليج 365” قيام شاب بمفاجأة صديقه بحضوره للرياض، وطلب منه أخذ “سيلفي” معًا ليتفاجأ بأنه زميله في العمل القديم. ورصد الفيديو السعادة التي غمرت الصديقين، حيث تبادلا القبلات والأحضان.
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام