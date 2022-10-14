شكرا لقرائتكم لقطات مؤثرة للقاء صديقين فرقتهما الوظائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انتشر على موقع تويتر فيديو مؤثر لصديقين فرقتهما الوظائف حيث يعمل أحدهما في مكة المكرمة والآخر في الرياض. مفاجأة صديقه ووثق الفيديو الذي رصدته “ متابعات الخليج 365 ” قيام شاب بمفاجأة صديقه بحضوره للرياض، وطلب منه أخذ “سيلفي” معًا ليتفاجأ بأنه زميله في العمل القديم. ورصد الفيديو السعادة التي غمرت الصديقين، حيث تبادلا القبلات والأحضان.