شكرا لقرائتكم السديس يطلع على ممر السلام بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ممر باب السلام في رحاب المسجد النبوي رافقه عدد من وكلاء معاليه وقيادات الوكالة.

التيسير على ضيوف الرحمن

وقد أشاد الشيخ السديس بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الوكالة من خدمة وأداء وتسهيل وتنظيم إدارة الحشود بالتزامن مع موسم العمرة ١٤٤٤هـ. جاء ذلك خلال تفقد معاليه أثناء زيارته للمسجد النبوي والوكالة لضمان تقديم كافة الخدمات بجودة عالية لزوار المسجد النبوي.