شكرا لقرائتكم 4 خطوات لحفظ الدروس في منصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وتشمل الخطوات ما يلي:

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة مدرستي، أنه بإمكان المعلمين والمعلمات، حفظ الدروس بعد إعدادها عبر المنصة، وذلك لاستخدامها والرجوع إليها في أكثر من حصة. وأوضحت منصة مدرستي، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن الآن للمعلمين والمعلمات، حفظ الدرس بعد إعداده على منصة مدرستي لتتمكن من استخدامه في أكثر من حصة دراسية”.1- الدخول للجدول الدراسي ثم الضغط على “قم بإعداد الدرس الآن”. 2- في حال إعداد درس جديد لأول مرة يتعين عليك إكمال البيانات اللازمة وتحديد نوع الدرس واختيار “إنشاء جديد” من مصدر الحصة، مع التأكيد على ضرورة وضع علامة صح أمام الخيار “احفظ التحضير لتمكين نسخه لحصة أخرى”؛ لتتمكن من استخدام التحضير في أكثر من حصة. 3- في حال الرغبة بنسخ درس معد سابقًا فيتعين بعد إكمال البيانات اللازمة وتحديد نوع الدرس، اختيار “نسخ تحضير محفوظ مسبقًا” من مصدر الحصة. 4- وبعد الخطوات السابقة، ستظهر مجموعة الدروس المحفوظة مسبقًا، اختر الدرس ثم اضغط على أيقونة “التالي” ستظهر صفحة إعداد الدرس، يمكنك التعديل على عناصر الدرس أو الحفظ مباشرة من خلالها.