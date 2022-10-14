“تقويم التعليم”: يمكن استخدام “أبشر” أو “توكلنا” كإثبات هوية خلال دخول الاختبارات

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ردت هيئة تقويم التعليم والتدريب، على استفسار بشأن مدى إمكانية إثبات الهوية عند دخول اختبار القدرات عبر إبراز الحساب المُسجل بمنصتي “أبشر” أو “توكلنا”.
وأوضحت الهيئة، أن الحسابات في تطبيقي “أبشر” و”توكلنا” تعتبر هوية رقمية معتمدة من الجهات الرسمية، وهي مقبولة للتحقق من الهوية قبل دخول قاعة الاختبار.
ولفتت إلى أنه يُطلب من المختبرين إحضار أصل الهوية للتحقق من الهوية أثناء تأدية الاختبار، بسبب عدم السماح بإدخال أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.
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Source almnatiq
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