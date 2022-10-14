بعد فوز سيدات النصر.. مسلي: مبروك أول انتصار رسمي

︎

.

المناطق_متابعات

أبدى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم للسيدات في بداية مشواره ضمن الدوري الممتاز، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إعطاء الفرصة للعنصر النسائي يزيد من حظوظ السعودية في المنافسات الأولمبية مستقبلًا.

واكتسح الفريق النصراوي للسيدات نظيره سما بنتيجة 18-0، الخميس، على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد في افتتاح النسخة الأولى من الدوري الممتاز الذي يشهد مشاركة 8 فرق.

وقال رئيس النصر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «مبادرة النصر العام الماضي كأول ناد سعودي يفعل الرياضة النسائية، ارتكزت على جانبين: الجانب الأول: إيماننا بقدرات بناتنا وتميزهن في خوض التحديات. الجانب الثاني: إعطاء الفرصة للعنصر النسائي، يزيد حظوظ بلادنا في المنافسات الأولمبية مستقبلا. مبروك لفريقنا النسائي أول انتصار رسمي».

وجاءت تغريدة مسلي آل معمر مقتبسة على تغريدة أخرى كتبها في أغسطس 2021، وكانت عن المشاركة الأولى لفريق النصر لكرة الطائرة في بطولة المملكة المفتوحة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

