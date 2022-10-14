ترامب ينتقد قرار لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول استدعاءه للاستماع إليه

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ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس بإصدار لجنة نيابية تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول أمر استدعاء للمثول أمامها، وتساءل عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمامها في وقت سابق.
وقال ترامب على حسابه في شبكة “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟”.
وأضاف “لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟”، وأردف “لأنّ اللجنة هي عبارة عن +إخفاق+ كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا”.
وأتى ردّ فعل ترامب بعيد تصويت اللجنة بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق للمثول أمامها.
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون “هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من كانون الثاني/يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع لإلى شهادة دونالد ترامب”.
وأضاف تومسون في جلسة استماع عامة إنّ ترامب “هو محور ما حدث في 6 كانون الثاني/يناير. لذلك نريد أن نستمع إليه”.
وأضاف “يجب أن يخضع للمساءلة. يجب أن يُسأل عن أفعاله”.
لكن بالنسبة للجنة، يتعلق الأمر أيضاً “ببذل كلّ ما في وسعها لسرد القصة الأكثر اكتمالاً وتقديم توصيات للمساعدة في ضمان عدم تكرّر ما حدث في 6 كانون الثاني/يناير”.
وتتمثّل مهمّة اللجنة المكوّنة من سبعة أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين في تسليط الضوء على سلوك الرئيس قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول الذي صدم العالم.
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Source akhbaar24
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