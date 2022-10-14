الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يفوز بهدف قاتل.. وريال سوسيداد يواصل انتصاراته

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فاز مانشستر يونايتد على ضيفه أومونيا بهدف دون رد في ملعب أولد ترافورد في رابع جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة. سجل هدف المباراة الوحيد سكوت مكتوميناي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. وفي الوقت ذاته فاز ريال سوسيداد في ملعبه أنويتا على منافسه شيريف تيراسبول بثلاثية دون رد. بتلك النتائج يتصدر سوسيداد المجموعة بـ12 نقطة يليه يونايتد بتسع نقاط ثم شيريف بثلاث نقاط وأخيرا أومونيا بدون أي نقطة.

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