التدريب التقني ينظم ورشة احتياج سوق العمل

برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، نظمت المؤسسة، الخميس، ورشة عمل بعنوان «احتياج سوق العمل للتخصصات التطبيقية في مجال البيئة». وحظيت ورشة العمل بمشاركة أصحاب الاختصاص من الجهات المختلفة بالمجال البيئي، حيث شارك وكيل وزارة البيئة والزراعة والمياه لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي، والمهندس عبدالرحمن بن إبراهيم العروان، المشرف العام على الإدارة العامة للسلامة بوكالة الوزارة للمشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس الخدمات المشتركة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الدكتور فيصل السعدي، بالإضافة إلى مشاركة المختصين من منسوبي المؤسسة.

وافتتح الورشة نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي بأهمية إشراك القطاعات ذات العلاقة في تطوير وتحديث البرامج التدريبية، بما يتوافق مع احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي.

الجدير بالذكر أن أهداف ورشة العمل تضمنت تعريف الجهات ذات العلاقة بالخطط والبرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة في مجال البيئة، وتحديد الاحتياج النوعي للتخصصات التطبيقية المتعلقة بمجال البيئة في سوق العمل الحالية والمستقبلية، وسُبل إشراك الجهات ذات الاختصاص في تطوير وتحديث البرامج التدريبية.