التدريب التقني ينظم ورشة احتياج سوق العمل

وافتتح الورشة نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي بأهمية إشراك القطاعات ذات العلاقة في تطوير وتحديث البرامج التدريبية، بما يتوافق مع احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي.
الجدير بالذكر أن أهداف ورشة العمل تضمنت تعريف الجهات ذات العلاقة بالخطط والبرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة في مجال البيئة، وتحديد الاحتياج النوعي للتخصصات التطبيقية المتعلقة بمجال البيئة في سوق العمل الحالية والمستقبلية، وسُبل إشراك الجهات ذات الاختصاص في تطوير وتحديث البرامج التدريبية.
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