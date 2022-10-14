شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجه يواصل التألق مع طرابوزن ويسجل فى رباعية الفريق أمام موناكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم المصري محمود حسن تريزيجه تألقه مع فريقه طرابزون سبور، بعد أن تمكن اللاعب من تسجيل هدف الفريق الرابع فى الفوز الساحق والغير المتوقع للفريق التركي، على نظيره موناكو الفرنسي برباعية نظيفة، فعلى الرغم من أن اللاعب المصري لم يشارك منذ إنطلاقة المباراة، إلا أنه نجح أن يصنع الفارق لفريقه ويسجل بعد نزوله لأرضية الملعب مباشرة، فى لمسته الأولي للكرة.

ويسير تريزيجه بمستوي طيب للغاية مع فريقه الجديد، حيث سبق للاعب أن سجل فى فوز طرابزون على النجم الأحمر بثنائية مقابل هدف فى الجولة الثانية، من منافسات الدوري الأوربي، ليسجل اللاعب ثاني أهدافه مع الفريق فى اليورباليج، ويشعل الصراع لفريقه فى حصد بطاقة التأهل للدور القادم.



موقف اللاعب من تركه الدوري الإنجليزي

وكشف اللاعب عن موقفه فى وقت سابق من ترك الدوري الإنجليزي، والذي يحلم بالتواجد خلاله كبار لاعبي العالم، حيث أوضح أنه سعيد بخطوته القادمة، كما أن هذه الخطزة ستكون بمثابة بوابته للعودة مرة أخري إلى البيرميرليج، خاصة أنه عاني من إصابة مزمنة فى الفترة الماضية أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.



ترتيب المجموعة الثامنة بعد فوز طرابزون

ويحتل فرنكفاروزي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، فى حين تمكن نادي طرابزون من خطف المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحل موناكو فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ولكن متأخرًا بفارق المواجهات المباشرة مع نظيره التركي، ويتزيل ريد ستار المجموعة برصيد 3 نقاط.