شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يقرر استبعاد نجم الهلال من مواجهة الطائي بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قرر استبعاد نجم الفريق من مواجهة الطائي، بدوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على الطائي، مساء يوم السبت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.



الشهراني خارج حسابات الهلال ضد الطائي



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن دياز استقر على استبعاد ياسر الشهراني لاعب الفريق من المشاركة في مباراة الطائي المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتابعت: "قرار دياز باستبعاد ياسر الشهراني، من حساباته في قائمة الهلال التي تستعد لمواجهة الطائي، جاء بسبب عدم جاهزية اللاعب".

وأضافت: "اللاعب لم تكتمل جاهزيته، عقب الإصابة العضلية التي عانى منها الأسبوعين الماضيين، حيث بدأ ملامسة الكرة ضمن برنامجه التأهيلي".



بيريرا يبدأ الجري حول الملعب تمهيدًا لعودته



من ناحية أخرى، بدأ البرازيلي ماتيوس بيريرا محترف فريق الهلال، الجري حول الملعب بعد عملية المنظار التي خضع لها أمس الأول بسبب آلام البطن.

ويحتل فريق الهلال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، فيما يحتل فريق الطائي في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.