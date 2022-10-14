شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يفاجئ أجانب النصر.. برنامج الفرنسي بالكامل أثناء كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، برنامجه أثناء فترة التوقف الدولي التي تشهد خوض نهائيات كأس العالم المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم، يوم 20 نوفمبر المقبل بمشاركة المنتخب السعودي، والتي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة.



الاتحاد السعودي يحدد موعد توقف مسابقاته استعدادًا للمونديال



وكان الاتحاد السعودي، أعلن عن إيقاف مسابقاته من 17 أكتوبر إلى 14 ديسمبر 2022، بسبب مشاركة منتخب السعودية، في كأس العالم، والتي يلعب فيها ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن جارسيا قرر منح إجازة للاعبي النصر الأجانب، لمدة أسبوعين، خلال فترة التوقف، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا.

وتابعت: "المدرب الفرنسي سوف يقوم بإبلاغ اللاعبين، ببرنامج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، غدًا الجمعة، والتي تشهد البرنامج خلال المونديال.



مباريات ودية وراحات متعددة ضمن برنامج جارسيا أثناء التوقف

كما أكد الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، أن رودي جارسيا سوف يكون برنامجه هو "إجازة لنجوم العالمي، والعودة للتدريبات، وعسكر خارجي بالإضافة إلى مباريات ودية، وإجازة أخرى للفريق، ثم العودة للتدريبات بالإضافة مباريات ودية جديدة".

من ناحية أخرى يستعد العالمي في الوقت الحالي لمواجهة الفيحاء، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.