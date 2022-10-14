شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف نجم النصر من مواجهة الفيحاء بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، عن موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من المشاركة ضد الفيحاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويستضيف العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني نظيره الفيحاء، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

مارتينيز يغيب عن النصر ضد الفيحاء بالدوري



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن حظوظ الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب خط وسط فريق النصر، في المشاركة ضد الفيحاء، صعبة للغاية.

وتابعت: "نسبة غياب مارتينيز عن مباراة فريق النصر المقبلة أمام الفيحاء، تعتبر كبيرة للغاية، حيث يغيب عن دعم العالمي بسبب إصابته بالتهاب في غشاء القلب التامور".

وأضافت: "اللاعب الأرجنتيني لم يشارك في تدريبات فريق النصر بشكل كامل منذ عودته، حيث تقتصر على مدة زمنية محددة له وفق البرنامج التأهيلي والصحي".



الجهاز الطبي للنصر يُحدد مصير مارتينيز من المشاركة

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الجهاز الطبي لفريق النصر سيحدد بالتنسيق مع نظيره الفني، مصير مشاركة بيتي بصفة نهائية غدًا، أو يتم تأجيل عودته إلى أن تكتمل جاهزيته للمباريات.

ويدخل فريق النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق الفيحاء المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.