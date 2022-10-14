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تفاعل مع العرضة السعودية بجناح الداخلية في جيتكس

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الرياض - محمد الوسيري - تفاعلَ زوَّارُ جناحِ وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس 2022 المقام في دبي مع “العرضة السعودية” التي قُدمت من خلال مقطع مرئي بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك بالتقاط الصور التذكارية وتصوير الفيديو في تعبير عن إعجابهم بالعروض المقدمة.

ويأتي ذلك في إطار تسليط الضوء على أصالة “العرضة السعودية” التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لدى المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وتضمَّن احتفاء الجناح بالرقصة التاريخية تقديمَ نبذة عن هذا الفن التراثي العريق.

 

  • # العرضة السعودية
  • # معرض جيتكس 2022
  • # وزارة الداخلية
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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