الطريقة الصحيحة لصلاة الأشخاص الذي يجرون عملية قلب مفتوح.. عضور كبار هيئة العلماء يُجيب (فيديو)

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تحدث الشيخ عبد الله المطلق، عن الطريقة الصحيحة للصلاة للأشحاض الذين يجرون عملية القلب المفتوح، نظرًا لصعوبة الجراحة التي يخضع لها الانسان.
وقال الشيخ عبد الله المطلق في تصريحات متلفزة، عبر قناة السعودية، في برنامج فتاوى: عملية القلب المفتوح في الأيام الأولى، يجلس الانسان يوم أو يومين يصلي على حاله، وبعد يومين يصلي قاعد بعد نعافيه”.
وأكمل: “بعد أيام يصلي قائمًا ولكنه لا يقدر على الجلوس وكلما تعافي قليل يصلي كما استطاع”.
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Source almnatiq
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