أمانة جدة تعلن موعد المرحلة الثانية لإلزامية تسوير أراضي الفضاء

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حددت أمانة محافظة جدة يوم 1 / 3 / 2023 موعداً للمرحلة الثانية لبدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسة.

ودعت ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية؛ تجنباً لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، مؤكدة أن قيمة المخالفات 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر في حال عدم التسوير.

وبينت الأمانة أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية ستشمل: طريق المكرونة، وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، وطريق الكورنيش، وشارع عبدالله السليمان، وشارع البترجي، وشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وشارع الأمير فيصل بن فهد، وطريق الأمير نايف، وشارع الأمير مشعل بن ماجد، وشارع قريش.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء؛ إذ يستهدف القرار مُلَّاكَ الأراضي الفضاء التجارية الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية.





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Source akhbaar24

