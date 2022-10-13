هل خروج الدم من آثار الجروح ينقض الوضوء؟.. شيخ يُجيب

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كشف الشيخ عبد الله الملطق، عن حكم خروج الدم من آثار الجروح، وهل يُنقض الوضوء أم لا، خاصة وأنه يُثير تساؤل كبير لدى المسلمين.
وقال الشيخ عبد الله المطلق في تصريحات متلفزة، عبر قناة السعودية، في برنامج فتاوى: “هو خروج الدم لاينقض الوضوء، والدم نحن نعرف أنها يخرج من غير إرادة الانسان، وعمر صلي وجرحه يسكب دمًا”.
وأكمل: “عباد بن بشر كان عينًا للنبي فضربه المشركين بسهم والدم يسيل منه، ولم يقطع صلاته ونحن نعرف أن المرأة فقط إذا أصابتها الأستحاضة لا تصلي، وخروج الدم من الجرح لا ينقض الوضوء، ومن خرج قبل الصلاة يغسلها قبل البدء في الصلاة”.
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Source almnatiq
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