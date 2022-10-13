المناعي: جدول الدوري ظلم “العدالة”.. ولن نهبط

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يرى المدير الفني التونسي لفريق العدالة، يوسف المناعي، أن جدول منافسات النسخة الجارية من بطولة دوري روشن قد ظلم ناديه.

وقال المناعي، وفقًا لبرنامج “برا 18″:” في 7 مباريات حتى الآن واجهنا 3 منها أمام فرق كبيرة تنافس على لقب الدوري، بالإضافة لمواجهة الطائي في ملعبه وهو فريق متميز وجيد واستكمل الموسم الماضي بشكل عالٍ وحافظ على نفس المنظومة، والرائد صاحب التجربة الطويلة والذي يمتلك كوكبة من اللاعبين الجيدين”.

وأتم المدير الفني التونسي لفريق العدالة تصريحاته بقوله:”جدول الدوري ظلمنا كثيرًا، وأنا مدرب محترف ولا أجاوب على أسئلة تكون خارج النطاق الفني والعدالة سيستمر بدوري المحترفين بنسبة 100% لأنه فريق جيد ومتجانس ونعمل في ظروف صحية للغاية في ظل دعم الإدارة”.

ويحتل فريق العدالة عقب مرور 7 جولات من عمر منافسات دوري روشن المركز 13 برصيد 4 نقاط.



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Source akhbaar24

