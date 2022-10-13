وزير الخارجية يستقبل نظيره النيجيري ويعقدان اجتماعاً لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية جيوفري انياما.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

عقب ذلك، عقد الأمير فيصل و”جيوفري” اجتماع لجنة التشاور السياسي السعودي النيجيري، وتطرقا خلاله إلى أوجه تكثيف التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين؛ بما في ذلك التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث آليات دفع العلاقات بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.





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Source akhbaar24

