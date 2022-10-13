وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية نيجيريا ويعقدان اجتماع لجنة التشاور السياسي السعودي النيجيري

︎

.

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية جيوفري انياما.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

عقب ذلك عقد سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية اجتماع لجنة التشاور السياسي السعودي النيجيري، تطرقا خلاله إلى أوجه تكثيف التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، بما في ذلك التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث آليات دفع العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال واجتماع لجنة التشاور، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل بن إبراهيم الغامدي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

