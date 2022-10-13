“غارسيا” يُريح “النصر” لأسبوعين خلال فترة التوقف

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أفادت مصادر بأن المدير الفني لفريق النصر، رودي غارسيا، سيمنح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة أسبوعين خلال فترة التوقف.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “اليوم”، إلى أن غارسيا سيُخطر اللاعبين يوم غد (الجمعة) ببرنامج المرحلة المقبلة.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم (الأحد) المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن.



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Source akhbaar24

