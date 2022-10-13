كفى تحول ١١ شاباً للعلاج بعياداتها في يوم القلب العالمي

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المناطق_جدة
حولت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة ١١ زائراً لعياداتها لتلقي العلاج والذين زاروا معرضها وعيادتها المتنقلة المشاركة في مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة بالحرس الوطني ، ضمن فعاليات الحملة السنوية التاسعة للتوعية باليوم العالمي للقلب 2022.
من جهته بين مدير جمعية كفى فرع جدة الدكتور سلطان رجاء الله السلمي أن مشاركة الجمعية في اليوم العالمي للقلب والذي انطلق تحت شعار ( اكتشف قلبك يطول عمرك ) كانت فاعلة حيث زار معرضها وعيادتها والتي تضم مختصين وأطباء أكثر من ٦٠٠ زائر ، ١١ منهم أعلنوا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين واستعدادهم لتلقي العلاج ، مقدما شكره للجهة المستضيفة ولجميع الجهات المشاركة ، فيما بين أن مشاركة كفى لكون التدخين يساهم في الإضرار بالقلب والتأثير على صحة الإنسان مما يعرضها للخطورة.
الجدير بالذكر أن فعالية اليوم العالمي للقلب امتدت ليومين وحضر الافتتاح المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني القطاع الغربي الدكتور محمد الزهراني، ورئيسة مركز الملك فيصل لجراحة وامراض القلب الدكتورة جميلة الرحيمي ، ونائب المدير التنفيذي للخدمات الطبية للشئون السريرية أشرف الصحفي.
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Source almnatiq
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