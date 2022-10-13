3 أندية بدوري روشن تُشارك بدورة ودية في الإمارات خلال فترة التوقف

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قال رئيس شركة هاتريك، عبدالله الحمدان، إن أندية الشباب وضمك والرائد سيُشاركون بجانب الكويت والعربي من الكويت والشارقة والوصل والعين والجزيرة وبني ياس وعجمان من الإمارات والنهضة العماني في بطولة ودية للأندية الخليجية خلال فترة التوقف المقبلة التي تتزامن مع منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأشار الحمدان، وفقًا لـ “الرياشية”، إلى أن فريقا الفتح والتعاون السعوديان أبديا موافقتهما بشكل مبدئي، على أن يحسما موقفهما خلال الأيام القليلة المقبلة؛ إذ ستُقام البطولة من عدة مجموعات، موزعة على مدينتي أبو ظبي والعين، كما أن الفرق السعوية لن تواجه بعضها في دور المجموعات بطلب منها وستكون المقابلات فيما بينها في الأدوار النهائية.

ومن المقرر أن تحتضن مدينتا أبو ظبي والعين في الإمارات البطولة المجدولة أوقاتها حسب طلبات الفرق الخليجية والمدة التي ستوجد فيها في الإمارات، حيث ستصل بعض الفرق في بداية نوفمبر المقبل وبعضها الآخر في نهايته، كما ستنقل قناتان خليجيتان المواجهات المرتقبة بين الفرق.



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Source akhbaar24

