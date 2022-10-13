︎ . أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: * المسميات الوظيفية: 1 – مهندس ميكانيكي أول. 2 – تقني ، تصوير إشعاعي. 3 – أخصائي مختبر الجينوم I. 4 – مصمم جرافيك. 5 – الموظفين ومحلل الجدولة. 6 – محلل إدارة قواعد البيانات. 7 – استشاري طب الأطفال التنموي. 8 – تقني القلب والأوعية الدموية ، غير جراحي. 9 – كبير أخصائي أمراض النطق واللغة. 10 – الممرضة الأولى ، طب أورام الكبار. 11 – فني، CSSD. 12 – باحث مشارك “مسؤول السلامة”. 13 – منسق تعليم ، شؤون التمريض. 14 – تقني التخدير. 15 – وغيرها … * طريقة التقديم: – أوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 12 أكتوبر 2022م. – للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – رابط التقديم – (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الملك فيصل التخصصي توفر وظائف شاغرة في هذه المدن .. رابط التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.